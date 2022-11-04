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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

10 ألف متطوع لقمة المناخ.. شاهد أبرز تصريحات وزيرة التضامن الإجتماعي

وزيرة التضامن الأإجتماعي
وزيرة التضامن الأإجتماعي

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن عدد من التفاصيل الخاصة، حول إستعدادات الوزارة لقمة المناخ القادمة.

وأكدت أن الوزارة كانت في حاجة إلى ألف متطوع ولكن تقدم أكثر من 10 ألف متطوع لقمة المناخ. 

 

وإليكم أبرز التصريحات. 

أتمنى خروج قمة المناخ بالصورة التي تليق بمصر وحجمها

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنها تتمنى خروج قمة المناخ بشرم الشيخ بالصورة التي تليق بمصر وحجمها، مشيرة إلى أن هناك دعما من مؤسسات الدولة لإنجاح مؤتمر المناخ.

وقالت  أن المجتمع المدني له خبرات عديدة في مجال التنمية المستدامة.

 

وتابعت أن الأثر السلبي لسلوكيات التعامل الخاطئة مع البيئة تضر بأجيالنا الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه لا بد من التعامل بشكل إيجابي.

 

له دور بارز

وأشارت إلى أن المجتمع المدني له دور بارز في التصدي للسلوكيات الخاطئة تجاه الثروة السمكية. 

 

66 جمعية أهلية تشارك في مؤتمر المناخ

وأكدت  أنه لدينا 34 الف جمعية أهلية تم توثيقها وتوفيق أوضاعها داخل وزارة التضامن.

وقالتأنه يوجد 2800 جمعية أهلية تتعامل مع قضايا التغيرات المناخية والعمل البيئي. 

وتابعت أن هناك 66 جمعية أهلية تشارك في cop 27،  إضافة إلى 90 متحدثا بالقضايا البيئية. 

 للمجتمع المدني

وأشارت إلى أن تخصيص يوم “cop 27”، للمجتمع المدني ومناقشة 3 لـ 4 قضايا بيئية يوميا. 

 

التعامل في المباني الخضراء بالطاقة النظيفة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن المباني الخضراء مشيدة بمواد صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن التعامل داخل تلك المباني يكون عن طريق الطاقة النظيفة.
 

وقالت، أن “cop 27” سيكون نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ

وتابعت  أن استقبالنا cop 27، يضعنا بمصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة. 

ضرر واضح على الدول النامية. 

وأشارت إلى أن cop 27 سيناقش تعويض الدول المتضررة من السلوكيات البيئية الخاطئة، والتي كان لها ضرر واضح على الدول النامية. 

 

طلبنا 1000 متطوع للعمل بقمة المناخ وتقدم 10 آلاف

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة طلبت ألف متطوع للعمل بقمة المناخ، فتقدم 10 آلاف، وهو ما يعكس على أهمية الحدث، وعلى الشغف الكبير لحضور قمة المناخ.
 

وقالت أن مصر بها ما يقرب من 300 ألف متطوع مسجل في الجمعيات الأهلية.

نقوم بتدريبهم وحمايتهم

وتابعت أنه نعمل على تأهيل المتطوع، من أجل الإٍستفادة الكبيرة من طاقات المتطوع، مؤكدا أنه نقوم بتدريبهم وحمايتهم وفق أسس الإستراتيجية الوطنية للتطوع. 

 


الإعداد لطرح 96 موضوعا وقضية بيئية في قمة المناخ

أكدت أنه تولينا ملف الإتاحة لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة خلال حضورهم “cop 27”، مشيرا إلى أنه عملنا على تسهيل الإجراءات.

وقالت  أن الإتاحة لذوي الإعاقة تبدأ من المطار للإقامة وحضور الجلسات وحتى المغادرة. 

 

وتابعت  أنه لدينا 96 موضوعا وقضية بيئية سيتم طرحها خلال قمة المناخ بشرم الشيخ.

 

خلال قمة المناخ

وأشارت أنه لدينا 8 موضوعات رئيسية ستطرح في اليوم الخاص بالمجتمع المدني خلال قمة المناخ، إضافة إلى مناقشة قضية حماية الفقراء خلال مناقشات وفعاليات قمة المناخ.

وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن شرم الشيخ التنمية المستدامة

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