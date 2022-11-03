المخدرات والعنف ضد الزوجة ندوة بجامعة الوادى الجديد

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد ندوة بعنوان.. المخدرات والعنف ضد الزوجة.

وذلك بقاعة كلية الطب البشرى وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامة لشئون التعليم والطلاب وبحضور السادة اعضاء هيئة التدريس والطلاب واعضاء من الجهاز الادارى.

صرح بذلك انور عباس مدير عام الادارة المركزية لرعاية الشباب وقال ان الندوة حاضر فيها الدكتور محمود يسري المدرس بقسم النفسية والعصبية بكلية الطب والدكتور/ فتحي حسن المدرس بقسم علم النفس بكلية الٱداب.

وأضاف ىن الندوة تاتى ضمن سلسلة الندوات التوعوية التى تنظمها الجامعة لتوعية الطلاب بهذه الظاهرة الخطيرة التى تؤثر سلبا على المجتمع .

وفى نهاية الندوة دار حوار مفتوح بين الطلاب والمشاركين في الندوة حول كل ما يتعلق بهذا الموضوع حديث الندوة.

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)

جانب من الندوه (4)