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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لقاء طلابي للفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة  الوادي الجديد اللقاء الطلابي لطلاب الفرقة الأولى  بعنوان "الحياة الجامعية من التلميذ إلى الطالب" .

وذلك تحت رعاية الأستاذ  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والأستاذ أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية التربية الرياضية وبحضور السادة وكلاء كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الأنشطة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

 صرح بذلك الأستاذ  الدكتور حسام الدين عبد الحميد قطب منسق الأنشطة بالكلية ومنسق اسرة طلاب من اجل مصر بالكليه قال أن اللقاء الطلابى للفرقة الاولى والذى اقيم فى رحاب كلية التربية الرياضية  تضمن كلمات للأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد محمود حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةوالبيئة، والأستاذ الدكتور أيمن مسلم سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وأضاف قطب  منسق الأنشطة بالكلية أن اللقاء الطلابى يهدف إلى تعريف الطلاب الجدد ببرامج وأقسام الكلية والمواد النظرية والعملية وكذا الأنشطة الطلابية المختلفة والمسابقات التى تنظمها الكلية والجامعة فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية

مؤكدين على أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة المختلفة التى تنظمها الكلية  والجامعة  طوال فترة الدراسة لتنمية قدرات ومواهب الطلاب فى شتى المجالات.

لقاء طلابي (1)
لقاء طلابي (1)
لقاء طلابي (2)
لقاء طلابي (2)
لقاء طلابي (3)
لقاء طلابي (3)
لقاء طلابي (4)
لقاء طلابي (4)
لقاء طلابي (5)
لقاء طلابي (5)
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