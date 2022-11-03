محمود محيى الدين: استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ مميز.. فيديو

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، أن هناك رائد للمناخ يمثل قمم المناخ، معلقا “ أنا رائد المناخ السابع ومختص بدفع الاستثمارات وحشد مؤسسات المجتمع المدني للعمل المناخي”.

وقال محمود محيى الدين، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن استعداد مصر متميز لإستضافة قمة المناخ، سواء من حيث الاقامة والتجهيزات، مؤكدا أن شرم الشيخ استفادت بالتطوير الذي حدث لتكوين مدينة خضراء.

وتابع رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ، أن الرئيس السيسي وجه أن تبنى هذه القمة على نتائج القمة السابقة وتنفيذ التعهدات وتطبيق ما تم الإتفاق عليه.

الإضرار والخسائر

وأشار محمود محيى الدين إلى أن أكثر من ثلث باكستان غرق بالمياه بسبب سوء التعامل في ملف الطاقة ونعمل على ملف الإضرار والخسائر بسبب تغيرات المناخ.