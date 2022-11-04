عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم أزمات الصناعة.. فيراري تتوقع نموا قويا ف خلال عام 2023| صور

صدى البلد

كشفت فيراري عملاقة صناعة السيارات الرياضية الفارهة عن ثقتها الكبيرة وعدم قلقها بشأن المخاوف الاقتصادية المستمرة المتعلقة بأزمة نقص أشباه الموصلات ونقص سلاسل التوريد عالمياً.

 

أسطول بالملايين.. سيارات كريم بنزيما | صور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه| صور

فيراري تتوقع نمواً قوياً ف خلال عام 2023

أشار بينيديتو فيجنا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري أثناء عرض نتائج الشركة للربع الثالث على المحللين، إلى أنه في حين أن الظروف المالية الحالية تجلب "تحديات جديدة على نطاق عالمي"، فإن سجل الطلبات القوي لشركة تصنيع السيارات الإيطالية ومورديها يبشر بالخير للمستقبل. 

 

وفي حديثه مع رويترز، قالت فيجنا إن الطلبات الخاصة بسيارة بروسنجاوي تجاوزت توقعاتها الأكثر طموحًا.

 

قال فيجنا: "نحن أيضًا إيجابيون للغاية للعام المقبل، وهذا بفضل دفتر الطلبات الذي لدينا، والذي يشمل جميع المنتجات التي لدينا بالإضافة في جميع المناطق باستثناء عدد قليل من الإصدارات.

فيراري تتوقع نمواً قوياً ف خلال عام 2023

أعلنت شركة فيراري عن أرباحها الأساسية للربع الثالث، والتي بلغت 435 مليون يورو (427 مليون دولار) ، بزيادة قدرها 17% ، قفزت المبيعات في جميع المناطق باستثناء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طوال الربع الثالث، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى عمليات تسليم سيارات 296 GTB و 812 Competizione محدودة الإنتاج.

 

على خلفية الربع الثالث الناجح  تتوقع فيراري أن تنمو أرباحها قبل الفوائد والضرائب إلى أكثر من 1.73 مليار يورو (1.7 مليار دولار) هذا العام مقارنة بالتقدير السابق الذي يتراوح بين 1.7 مليار يورو (1.67 مليار دولار) و 1.73 مليار يورو (1.7 مليار دولار).

 

لم تظهر فيراري أي علامات على إبطاء عمليات الإطلاق المخطط لها لطرازات جديدة في أواخر عام 2022، وظهرت تقارير تشير إلى أنه سيتم الكشف عن خليفة السيارة الفائقة LaFerrari في أكتوبر 2024، في حين أن المواصفات الفنية حول السيارة غير معروفة حتى الآن، ومن المتوقع أن تتميز السيارة بالتكنولوجيا المنقولة من برنامجي Formula 1 و Le Mans Hypercar.

فيراري السيارات الرياضية بروسنجاوي Le Mans Hypercar Formula 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حادث "سوهاج- البحر الأحمر" لـ30 ضحية ومُصابا

يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

موضوعات متعلقة

أرخص 5 سيارات دفع رباعي في السعودية | صور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 120 ألف جنيه| صور

سوق المستعمل.. سعر رينو ميجان أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه | تفاصيل

بورصة السيارات.. زيادة جديدة في أسعار بايك X3 موديل 2023

أسطول بالملايين.. سيارات كريم بنزيما | صور

تويوتا تكشف عن 4 إصدارات رياضية جديدة بمعرض سيما.. صور

مرسيدس تكشف عن أسعار EQE موديل 2023 الكهربائية | صور

لعشاق الزمن الجميل..التحفة النادرة مرسيدس 300 SEL تولد من جديد.. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

زيلينسكي: 4.5 ملايين شخص بدون كهرباء بسبب روسيا

هل يجوز وهب ثواب قيام الليل لأبي المتوفي؟.. مجدي عاشور يجيب

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط العالمية

الديك الهربان .. حقيقة تصريحات عدلي القيعي بشأن مفاجأة الأهلي للجماهير

صفحة جديدة .. محامي شيرين يكشف تفاصيل خروجها من المستشفى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي مذيعة حقًا..من الفتاة التي خطبها عامل النظافة على الهواء؟.. تفاصيل

دراسة بريطانية تكشف فوائد صحية مذهلة لصوم المسلمين

الكنز.. أوراق من كتاب أمريكي تكشف كيف تبرأ توت عنخ آمون من والده

برج القوس.. حظك اليوم 4 نوفمبر 2022: الوضع المالي غير جيد

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ