رغم أزمات الصناعة.. فيراري تتوقع نموا قويا ف خلال عام 2023| صور

كشفت فيراري عملاقة صناعة السيارات الرياضية الفارهة عن ثقتها الكبيرة وعدم قلقها بشأن المخاوف الاقتصادية المستمرة المتعلقة بأزمة نقص أشباه الموصلات ونقص سلاسل التوريد عالمياً.

فيراري تتوقع نمواً قوياً ف خلال عام 2023

أشار بينيديتو فيجنا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري أثناء عرض نتائج الشركة للربع الثالث على المحللين، إلى أنه في حين أن الظروف المالية الحالية تجلب "تحديات جديدة على نطاق عالمي"، فإن سجل الطلبات القوي لشركة تصنيع السيارات الإيطالية ومورديها يبشر بالخير للمستقبل.

وفي حديثه مع رويترز، قالت فيجنا إن الطلبات الخاصة بسيارة بروسنجاوي تجاوزت توقعاتها الأكثر طموحًا.

قال فيجنا: "نحن أيضًا إيجابيون للغاية للعام المقبل، وهذا بفضل دفتر الطلبات الذي لدينا، والذي يشمل جميع المنتجات التي لدينا بالإضافة في جميع المناطق باستثناء عدد قليل من الإصدارات.

فيراري تتوقع نمواً قوياً ف خلال عام 2023

أعلنت شركة فيراري عن أرباحها الأساسية للربع الثالث، والتي بلغت 435 مليون يورو (427 مليون دولار) ، بزيادة قدرها 17% ، قفزت المبيعات في جميع المناطق باستثناء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طوال الربع الثالث، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى عمليات تسليم سيارات 296 GTB و 812 Competizione محدودة الإنتاج.

على خلفية الربع الثالث الناجح تتوقع فيراري أن تنمو أرباحها قبل الفوائد والضرائب إلى أكثر من 1.73 مليار يورو (1.7 مليار دولار) هذا العام مقارنة بالتقدير السابق الذي يتراوح بين 1.7 مليار يورو (1.67 مليار دولار) و 1.73 مليار يورو (1.7 مليار دولار).

لم تظهر فيراري أي علامات على إبطاء عمليات الإطلاق المخطط لها لطرازات جديدة في أواخر عام 2022، وظهرت تقارير تشير إلى أنه سيتم الكشف عن خليفة السيارة الفائقة LaFerrari في أكتوبر 2024، في حين أن المواصفات الفنية حول السيارة غير معروفة حتى الآن، ومن المتوقع أن تتميز السيارة بالتكنولوجيا المنقولة من برنامجي Formula 1 و Le Mans Hypercar.