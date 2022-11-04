بمكياج جذاب .. إطلالة ناعمة لنيللي كريم عبر انستجرام

خطفت الفنانة نيللي كريم انظار جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت نيللي كريم بأطلالة ناعمة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

استقر صناع مسلسل النجمة نيللى كريم، وتحديدًا المنتج جمال العدل، على "عملة نادرة" ليكون اسمًا نهائيًا للمسلسل، المقرر أن تخوض من خلاله الفنانة، السباق الرمضانى المقبل.

وسبق أن كشفت النجمة نيللي كريم، عن أنها لم تستقر على اسم مسلسلها الرمضاني.

وأضافت في تصريح خاص لصدى البلد :" المسلسل كان يحمل اسم العين بالعين، وقررنا تغييره بعد عرض مسلسل عربي بنفس الاسم خلال الايام الماضية.

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة نيللي كريم، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، مضيفة: الدراما المصرية تستحق هذا الاهتمام.

وتابعت نيللي خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، :" هناك أناسا كثيرين خلف الكواليس كتاب ومخرجين وصناع وعمال وتصوير ومزيكا يستحقون التكريم، وكلهم متواجدون في المهرجان.

وعن أعمالها القادمة قالت:" أستعد لرمضان المقبل بمسلسل جديد والحلقات ما زالت تُكتب، وأقدم خلاله دور صعيدية وهذا شيء جديد علي".