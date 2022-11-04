عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

فيروس تحت المجهر
فيروس تحت المجهر

توفي طفل في السادسة من عمره بعد تعرضه لمضاعفات من فيروس شائع يحذر الأطباء منه بالتزامن مع تزايد عدد المرضى في المستشفيات. 

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، توفي الصبي ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، في مستشفى في تروي بولاية ميشيجان يوم الأربعاء بعد تشخيص إصابته بفيروس الجهاز التنفسي (RSV).

زيادة إصابات الأطفال بفيروس RSV 

وأصدر مديرو الصحة والأطباء تحذيرا من الإنفلونزا أثناء إدخال الأطفال إلى العناية المركزة، وشخصوا فيروس RSV أنه فيروس شائع ولكنه يؤثر على الأطفال ذوي المناعة المنخفضة، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات الحكومية.

txt

يختلف عن كورونا.. طبيب يحذر من فيروس أعراضه متشابهة مع الأنفلونزا.. فيديو

txt

كل ما تريد معرفته عن مبادرة الكشف عن فيروس سي بين طلاب المدارس الإعدادية

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأطباء لارتفاع حالات كوفيد-19 والإنفلونزا، وقال المدير الطبي لمقاطعة أوكلاند الدكتور "راسل فاوست" أن المستشفيات تمتلئ بالأطفال الذين يكافحون الفيروس الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات وما دون.

وحذرت “بياتا مصطفافي” المتحدثة باسم مستشفى الأطفال بجامعة ميتشجان موت، من امتلاء أجنحة المستشفى بالأطفال والرضع.

ومن جانبه قال رئيس المستشفى حسين مراندي: "نقوم بتقييم كل حالة دخول للتأكد من أنه عندما يحتاج طفل في حالة حرجة إلى الرعاية ، يمكننا أن نقول نعم".

ومن جانبه حذر الخبير الطبي الدكتور فرانك ماكجورج من أن RSV فيروس شائع و سهل الانتشار، محذرا الآباء بضرورة فحص أطفالهم إذا كانوا يعانون من ضيق في التنفس.

وأشار الدكتور رون كيرين إلى أن حالات الفيروس المخلوي التنفسي بدأت في التزايد خلال الربيع وظلت مرتفعة خلال الصيف.

أعراض فيروس RSV 

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي في السعال والحمى وسيلان الأنف أو انسدادها، وهي أعراض تشبه إلى حد بعيد الأعراض التي تسببها نزلات البرد أو الأنفلونزا أو كوفيد -19.

وكانت قد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس RSV في الولايات المتحدة من بداية سبتمبر وحتى أواخر أكتوبر من 1،245 إلى 7993 ، وفقًا لنتائج اختبار PCR التي تم الإبلاغ عنها إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصيب هذا المرض حوالي 58000 طفل دون سن الخامسة إلى المستشفى لتلقي علاجات طبية مكثفة، ويقتل الفيروس أيضًا ما بين 100 و 300 طفل دون سن الخامسة كل عام في البلاد.

وقال الدكتور رون كيرين، كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، لمجلة تايم إن حالات RSV بدأت في التزايد بشكل سريع في الربيع وظلت مرتفعة باستمرار طوال الصيف هذا العام.

مستشفيات فيروس فيروس RSV فيروس يقتل أطفال أمريكا فيروس غامض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب وتراجع طفيف للدولار عالميا.. تفاصيل

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

ترشيحاتنا

أفكار خارج الصندوق.. مطالبة بتبديل الأكياس البلاستيكية بورقية صديقة للبيئة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل بالدقهلية

مايكل إيسيان: تمنيت الاعتزال بقميص الزمالك

راقب صحتك.. 8 علامات تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

ملكة إسبانيا تثير الجدل.. ارتدت فستانا ظهرت به ابنتها المراهقة قبل عام

لن يكون هناك فريق بعد برشلونة.. هل أُجبر جيرارد بيكيه على الاعتزال؟

بفستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ