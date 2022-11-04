RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

توفي طفل في السادسة من عمره بعد تعرضه لمضاعفات من فيروس شائع يحذر الأطباء منه بالتزامن مع تزايد عدد المرضى في المستشفيات.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، توفي الصبي ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، في مستشفى في تروي بولاية ميشيجان يوم الأربعاء بعد تشخيص إصابته بفيروس الجهاز التنفسي (RSV).

زيادة إصابات الأطفال بفيروس RSV

وأصدر مديرو الصحة والأطباء تحذيرا من الإنفلونزا أثناء إدخال الأطفال إلى العناية المركزة، وشخصوا فيروس RSV أنه فيروس شائع ولكنه يؤثر على الأطفال ذوي المناعة المنخفضة، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأطباء لارتفاع حالات كوفيد-19 والإنفلونزا، وقال المدير الطبي لمقاطعة أوكلاند الدكتور "راسل فاوست" أن المستشفيات تمتلئ بالأطفال الذين يكافحون الفيروس الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات وما دون.

وحذرت “بياتا مصطفافي” المتحدثة باسم مستشفى الأطفال بجامعة ميتشجان موت، من امتلاء أجنحة المستشفى بالأطفال والرضع.

ومن جانبه قال رئيس المستشفى حسين مراندي: "نقوم بتقييم كل حالة دخول للتأكد من أنه عندما يحتاج طفل في حالة حرجة إلى الرعاية ، يمكننا أن نقول نعم".

ومن جانبه حذر الخبير الطبي الدكتور فرانك ماكجورج من أن RSV فيروس شائع و سهل الانتشار، محذرا الآباء بضرورة فحص أطفالهم إذا كانوا يعانون من ضيق في التنفس.

وأشار الدكتور رون كيرين إلى أن حالات الفيروس المخلوي التنفسي بدأت في التزايد خلال الربيع وظلت مرتفعة خلال الصيف.

أعراض فيروس RSV

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي في السعال والحمى وسيلان الأنف أو انسدادها، وهي أعراض تشبه إلى حد بعيد الأعراض التي تسببها نزلات البرد أو الأنفلونزا أو كوفيد -19.

وكانت قد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس RSV في الولايات المتحدة من بداية سبتمبر وحتى أواخر أكتوبر من 1،245 إلى 7993 ، وفقًا لنتائج اختبار PCR التي تم الإبلاغ عنها إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصيب هذا المرض حوالي 58000 طفل دون سن الخامسة إلى المستشفى لتلقي علاجات طبية مكثفة، ويقتل الفيروس أيضًا ما بين 100 و 300 طفل دون سن الخامسة كل عام في البلاد.

وقال الدكتور رون كيرين، كبير المسؤولين الطبيين في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا ، لمجلة تايم إن حالات RSV بدأت في التزايد بشكل سريع في الربيع وظلت مرتفعة باستمرار طوال الصيف هذا العام.