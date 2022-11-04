راقب صحتك.. 8 علامات تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

البروستاتا عنصرًا حيويًا في الجهاز التناسلي البيولوجي الذكري، يتعلق الأمر بحجم وشكل الجوز - ولكن إذا تركت دون رادع ، يمكن أن تسبب هذه الغدة الصغيرة مشاكل كبيرة، وكل عام ، يتم تشخيص ما يقرب من 200000 أمريكي بسرطان البروستاتا ، مما يجعله أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الأشخاص المصابين بالبروستاتا، ويشمل ذلك الرجال المتوافقين مع الجنس ، والنساء المتحولات جنسيًا ، والأشخاص ثنائيي الجنس والأشخاص غير الثنائيين الذين لديهم أعضاء جنسية ذكورية بيولوجيًا.



إذا تم تشخيص سرطان البروستاتا مبكرًا ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البروستاتا مرتفع، إذن ما الذي يجب أن تبحث عنه؟ يقول طبيب المسالك البولية كريستوفر ويت ، إن معظم الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا ليس لديهم أي علامات أو أعراض ، ولكن هناك بعض التغييرات التي قد تلاحظها والتي يجب عليك طرحها على طبيبك.

8علامات تنذر بإصابتك بـ سرطان البروستاتا

نادرًا ما يسبب سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة أعراضًا ولكن مع تقدم المرض ، قد تواجه بعض العلامات التحذيرية، ستساعدك معرفة علامات سرطان البروستاتا على مراقبة أي تغييرات تتعلق بصحتك.

"ضع في اعتبارك، أنه على الرغم من أن هذه الأعراض لا تشير إلى وجود مشكلة في البروستاتا"، و"في الواقع ، جميعهم تقريبًا يتقدمون في العمر، ولكن إذا كنت تعاني من عدة أعراض أو كانت لديك مخاوف أخرى ، فقد يكون من الجيد زيارة طبيب المسالك البولية ".

-بطء أو ضعف تدفق البول

يعاني معظم الأشخاص المصابين بالبروستاتا من صعوبة في التبول مع تقدمهم في العمر ، ولا يكون ذلك عادةً بسبب سرطان البروستاتا. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من تدفق بطيء أو ضعيف للبول ، أو إذا بدأ تدفق البول وتوقف بما يتجاوز قدرتك على التحكم فيه ، فمن الجيد فحص البروستاتا.

-كثرة الحاجة للتبول

يمكن أن يؤدي وجود ورم في البروستاتا إلى الضغط على المثانة والإحليل ، لذلك لاحظ ما إذا بدأت تشعر بالحاجة المتكررة والعاجلة للتبول في بعض الأحيان ، خاصة في الليل.

- تبول مؤلم أو حارق

هذه الحالة ، المعروفة باسم عسر البول ، ترتبط بشكل شائع بالتهابات المسالك البولية ، ولكنها قد تكون أحيانًا علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

- دم في البول

علامة تحذير أخرى محتملة لسرطان البروستاتا هي بيلة دموية أو دم في البول، على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون مرتبطًا بمشكلات صحية أخرى ، بما في ذلك التهاب المسالك البولية ، إلا أنه يستحق الفحص.

- آلام البروستاتا

من العلامات النادرة ولكن المبكرة لمشكلة البروستاتا الألم غير المبرر في منطقة البروستاتا ، خاصةً عندما تكون جالسًا، "قد يشير هذا أيضًا إلى وجود عدوى في البروستاتا ، ولكن طبيب المسالك البولية فقط هو الذي يمكنه الجزم بذلك" ، كما يقول دكتور ويت.

-فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

يمكن أن يأتي كل من سلس البول وسلس البراز مع تقدم العمر أو أن يكون لهما علاقة بحالات طبية أخرى، ولكن إذا كنت تعاني من تسرب المثانة أو عدم القدرة على التحكم في حركات الأمعاء ، فتحدث مع طبيبك بشأن استبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا.

-مشاكل القذف

جدير بالذكر، أن كل هذه المشكلات يمكن أن تكون مرتبطة بحالات صحية أخرى، ولكن إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيب المسالك البولية للوصول إلى حقيقة الأمر.

القذف المؤلم

انخفاض حجم القذف.

عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب.

دم في السائل المنوي (دموية النطاف).

-ألم أو تنميل

مع تقدم سرطان البروستاتا ، قد يسبب ألمًا في أسفل الظهر أو الوركين أو الصدر ، أو خدرًا في ساقيك أو قدميك، يتلقى معظم الأشخاص التشخيص قبل الوصول إلى هذه النقطة ، وبالطبع يمكن أن يكون الألم والخدر علامات على مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الأخرى أيضًا.



المصدر:health.clevelandclinic.