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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم ندوة تفاعلية لتنشيط طرق التأمين على الثروة الحيوانية

ندوة إرشادية
ندوة إرشادية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، من خلال رفع كفاءة العاملين بالمديرية والارتقاء بمستوى الأداء لتقديم أفضل خدمة بيطرية للمواطنين للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتنظيم ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية  في حضور اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للشئون البيطرية رئيس مجلس إدارة صندوق التامين على الثروة الحيوانية والدكتور عصام عبد الشكور نائب مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية و مديري إدارات "الخدمات – الإرشاد – المراجعة الداخلية و الحوكمة – نظم المعلومات" ومدير مكتب التأمين بالمديرية و أطباء أقسام التأمين على الماشية بالمديرية والإدارات الخارجية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة تأتي تنفيذا لتوصيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والخاصة بتنشيط التأمين وتذليل العقبات التي تواجه عملية التأمين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها ولتقديم الحماية لمربي الثروة الحيوانية من المخطر التي قد تتعرض لها الماشية.

وخلال الندوة استعرض مساعد وزير الزراعة للشؤن البيطرية أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والحفاظ عليها ودعم المربين بتقديم الفحص والعلاج المجاني و تقديم النخالة والنخالة المحسنة المدعمة من قبل الصندوق للماشية المؤمن عليها.

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كما أوضح مساعد وزير الزراعة للشؤن البيطرية أن الصندوق يقوم بتقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة للمواطنين والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، خيانة الأمانة، السرقة، الحريق، الحوادث إضافة الي تقديم  تسهيلات وحوافز كثيرة لتشجيع مربي الماشية للتأمين على ماشيتهم.  

شهدت فعاليات الندوة التفاعلية تكريم المتميزين من أطباء أقسام التأمين بالإدارات الخارجية بمنحهم شهادات تقدير تكريما للجهد المبذول للوصول إلى أفضل أداء للخدمة البيطرية للمواطنين وترغيبهم في التأمين علي حيواناتهم وزيادة استثماراتهم في تربيه رؤوس الماشية سواء التسمين أو الحلاب مما يؤدي إلي زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان.

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