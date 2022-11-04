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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في 8 تخصصات طبية

محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج المجاني لـ1800حالة خلال يومين

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

تبين من التقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي "الأربعاء والخميس 2 و3 نوفمبر الجاري "بجزيرة أبو صالح  مركز ناصر، مكونة من 9عيادات في 8تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة- النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1857مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  6،معمل طفيليات  68،حالات  الأشعة  7،استصدار 11 قرار على نفقة دولة، موجات فوق صوتية 45 حالة ، وتحويل 2 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفى.

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كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104مواطنا

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