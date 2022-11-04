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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قناة السويس في قمة المناخ.. ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة

المحاضرون في جلسة
المحاضرون في جلسة هيئة قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن مشاركة الهيئة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP_27 من خلال تنظيم جلسة نقاشية هامة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان" الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة" وذلك يوم الجمعة الموافق ١١ نوفمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

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يدور النقاش حول مجموعة من المحاور الرئيسية أبرزها  الوقوف على التحديات البيئية التي تواجه صناعة النقل البحري، ومناقشة الدور الرائد لقناة السويس وما تطرحه من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام، بما يتماشى مع الدعوات التى تتبناها المنظمة البحرية الدولية "IMO" والإجراءات المستقبلية المقرر اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغير المناخي،  فضلا عن طرح الرؤى المختلفة لكيفية الاستفادة من تطور تكنولوجيا بناء السفن في بناء أجيال جديدة من السفن تتوافق مع المعايير البيئية السليمة.

وتستهدف فعالية قناة السويس تدعيم أواصر التعاون مع كافة الجهات الفاعلة في صناعة النقل البحري وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول كيفية مواجهة التحديات البيئية ووضع إطار عمل لضمان مستقبل مستدام لصناعة النقل البحري.

 

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