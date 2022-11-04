محافظ أسيوط: استكمال أعمال التطوير وتركيب البلدورات والانترلوك للأرصفة بشوارع وميادين الغنايم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك للأرصفة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023 وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للإمكانات المتاحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها ومتابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.



وطبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط قام محمد علي رئيس مركز ومدينة الغنايم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بشوارع مدينة الغنايم من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك فضلا عن استكمال أعمال النظافة والتشجير وذلك ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة لمركز ومدينة الغنايم لإضفاء المظهر الجمالى والحضاري اللائق وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية لافتاً إلى بذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين وفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد الذي شدد على متابعة الأعمال ومراحل التنفيذ أولاً بأول.

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