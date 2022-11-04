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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. سارة سلامة تبهر المتابعين في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها بلوك كاجوال أنيق.
 

وبدت سارة بتوب أبيض مكشوف الأكتاف باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة علي كتفيها، واعتمدت مكياج جذاب أبرز جمال ملامحها. 
 

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

آخر أعمال سارة سلامة 

أحدث أعمال سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس، الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب، من إخراج معتز التوني.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم، كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم، منهم: أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
 

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IMG_٢٠٢٢١١٠٤_١٦٥٨٥٩
IMG_٢٠٢٢١١٠٤_١٦٥٨٤٩
IMG_٢٠٢٢١١٠٤_١٦٥٨٤٩
مكياج جذاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور الفنانة سارة سلامة الملابس الأنيقة لوك كاجوال جمالها الساحر

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