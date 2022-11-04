بلال مظهر يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب

تصدر المصري بلال مظهر جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب رفقة فريق باناثينايكوس اليوناني بعد تسجيله 9 أهداف خلال ثلاث مباريات فقط في البطولة.

بلال مظهر نجم مصري يمتلك عقلية أوروبية، ويحلم بالسير على درب الملك المصري محمد صلاح، وتكرار إنجازاته في القارة العجوز.

وخطف بلال مظهر، الأضواء، بتسجيل 5 أهداف مع باناثينايكوس اليوناني، أمام سلافيا صوفيا البلغاري ، في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

وتألق بلال مظهر رفقة فريقه اليوناني سواء في بطولة الدوري المحلية او دوري الابطال وسجل 35 هدفا طوال مشواره مع الفريق خلال 35 مباراة .

ولعب مظهر حتي الان مع فريق بانافينايكوس 32 مباراة وسجل 26 هدف وصنع اثنين في بطولة الدوري المحلي للشباب .

وفي بطولة دوري ابطال اوروبا للشباب سجل بلال مظهر الملقب بـ هالاند المصري 9 أهداف في ثلاث مباريات فقط كما صنع هدف لزملائه.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب

1- بلال مظهر : 9 أهداف

2- هوسني لاعب باريس سان جيرمان : 8 أهداف.

3- يهو لاعب فريق أتلتيكو مدريد : 7 أهداف،

4- كونييور لاعب ليفربول : 7 أهداف

5- باربيرا لاعب فريق برشلونة : 7 أهداف.

6 - جابري : 6 أهداف

7- كوناتي لاعب فريق سالزبورج : 5 أهداف.