جبال للتطوير العقاري تكشف مشروعاتها في العاصمة الإدارية

قال عبدالله جبر رئيس مجلس إدارة شركة "جبال" للتطوير العقاري، إن المستهلكين بدأوا التوجه للشراء فى العاصمة الإدارية الجديدة بداية 2020.

وأضاف جبر خلال حواره مع برنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم حنان موج، بالنسبة للقاهرة الجديدة فالمبيعات فيها مستمرة لثقة العملاء فيها منذ فترة كبيرة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة "جبال" للتطوير العقاري، أن شركته كانت من أوائل الشركات التي استثمرت فى العاصمة الإدارية بمشروع "جى دى تاور تن"، وحققت مبيعات بنسبة 65% خلال أول 6 أشهر من الطرح.

ولفت عبد الله جبر، أن الشركة بدأت بـ شركة "جبال" للتطوير العقاري وبعد ذلك عملت على تنفيذ العديد من المشروعات في العاصمة الإدارية.