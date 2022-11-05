ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطنى ستكون علنية ومتاحة لكافة المواطنين

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، إن الحوار الوطنى له جوهر وقوام ومجلس أمناء الحوار الوطنى فى حالة حوار دائم وهناك جلسات عقدت واستمرار جلسات أخرى تعقد خلال الفترة الحالية للانتهاء من جدول الأعمال وأسماء المتحدثين ومواعيد الجلسات التى ستعلن للجميع .



وأضاف " رشوان " خلال حلقته ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc ، أن جلسات الحوار الوطنى ستكون علنية ومتاحة للمشاهدة والرؤية لأن كافة قضايا الحوار الوطنى تهم المواطن والقضايا ستكون مطروحة ومعلنة للجميع .



وأشار إلى أن التدقيق فى جدول أعمال الحوار الوطنى تتميز ب التنوع ومن المدهش رؤية كافة هذه الأسماء الكبيرة فى جميع التخصصات من مصادر مختلفة لمناقشة كافة القضايا التى تؤكد أن الدولة المصرية تمتلك ثراء فكرى من مختلف الأطياف .