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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: الرئيس سعى بشدة لجلب أقوى قادة العالم في مؤتمر المناخ

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى


قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التقارير الأجنبية عن مؤتمر المناخ تتحدث أن مغزى مصر من إقامة مؤتمر المناخ كوب 27 هو الوجاهة السياسية وليس الاقتناع بقضايا البيئة، موضحا أن إقامة مؤتمر دولي مهم معني بالبيئة هدفه تجميل صورة الدولة، ولكن الصحافة الأجنبية تحاول نشر تقارير لتمزيق صورة الدولة المصرية.

وأوضح "عيسى" خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الصحافة الأجنبية تحاول انهاء قضايا البيئة لإخراج سلبيات الدولة المصرية، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد سعى بشدة لاستضافة مؤتمر المناخ وجلب أقوى قادة العالم في مصر، لمناقشة القضايا المناخية.

 

 لحظة نجاح مصرية

وتابع، أن الصحافة الأجنبية لاحظوا أن هناك لحظة نجاح مصرية خلال تنظيم الدولة لمؤتمر المناخ كوب 27، وحاولوا ضرب هذا النجاح، مؤكدًا أن هدف قمة المناخ هو أن تقوم الدول الصناعية الكبرى التي صنعت الأزمة والمأساة المناخية بدفع مبالغ لدول الجنوب ومصر منهم لمواجهة التلوث البيئي.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي إبراهيم عيسى مصر التلوث البيئي

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