حبس المتهم بقتل تاجر زهراء المعادي

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل تاجر زهراء المعادي، بسب سابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى توظيفه فى مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يفٍ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بزهراء المعادي؛ حيث تبين أنه نجل عمة القتيل وراء ارتكاب الواقعة.



تبلغ لقسم شرطة البساتين بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبه إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكب الواقعة نجل عمة المجنى عليه - مقيم بمحافظة الدقهلية تم ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى .

وبمواجهته أقر المتهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى توظيفه فى مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يفٍ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ ، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه .

وفى سبيل ذلك ، قام بإحضار ماسورة حديدية وتوجه لمسكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب عدة مرات بإستخدام الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار مستقلاً سيارته.

كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.