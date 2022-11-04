بدء غلق شارع الملك فيصل لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص

بدأت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع الملك فيصل، لتركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" .



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات للانتهاء من الأعمال .



وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :

- أولا : حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير باتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الاعمال.

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير باتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الاعمال .

ونوهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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