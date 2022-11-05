بدون مكياج .. إطلالة ناعمة لـ لقاء الخميسي عبر انستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت لقاء الخميسي أنظار جمهورها بإطلالة ناعمة بدون مكياج ، مما نال إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.