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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأجانب يستحوذون على 15.2% من معاملات البورصة المصرية منذ بداية العام

صدى البلد

مثلت تعاملات المصريين 76.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.2%، وسجل العرب 8%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 20.4 مليار جنيه.

 

فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 48.3 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي.

 

واستحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 8.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11262.40 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة.

 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 3226.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.98% ليغلق عند مستوى 13665.01 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 3508.05 نقطة.

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الأجانب يستحوذون على 15.2% من معاملات البورصة المصرية منذ بداية العام

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