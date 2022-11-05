غادرا المستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب ومفيد فوزى

خضع عدد من النجوم الى عمليات جراحية فى الأيام الماضية وغادر بعضهم آخر المستشفى بعد تلقيه العلاج ويمكث حاليا فى منزله من اجل استكمال العلاج، ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة للازمة الصحية لكل من الإعلامى مفيد فوزى والفنانة مديحة حمدى والمطربة مى فاروق والمطربة شيرين عبد الوهاب.

مديحة حمدى

خضعت الفنانة مديحة حمدى الى عملية جراحية يوم الخميس الماضى حيث قامت باستئصال المرارة وغادرت الفنانة المستشفى فور إجراء العملية لاستكمال العلاج فى المنزل وهى حاليا بحالة صحية جيدة.

وكانت مديحة حمدي كشفت تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لعدة أزمات خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” : عانت خلال الفترة الماضية من ألم المرارة وأزمات تطلبت إجراء الجراحة، بعد توصيات الطبيب.

مديحة حمدى

مفيد فوزى

أجرى الإعلامى مفيد فوزى عملية جراحية يوم الخميس حيث قام بتركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وغادر مفيد فوزى المستشفى أيضا حيث يستكمل حاليا مرحلة العلاج فى المنزل.

وكان مفيد فوزى قال عن مرضه، إنه متعلق بسائل في القنوات المرارية، يتسبب بحالة تعفن في حال ضيق القنوات، ما يجعل التدخل الجراحي لازما لتوسيع هذه القنوات.

وأضاف مفيد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار": "طبعا أنا عشت الألم بشدة، وفي عمري الألم قاسي، ويبقى مش مرغوب".

وأوضح مفيد فوزى: "قالولي إنها قسطرة بتخش الجسم، وتبنج تماما، وبتقعد 10 دقائق أو ربع ساعة".

مفيد فوزى

شيرين عبد الوهاب

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى التى كانت تعالج فيه مع الوضع فى الاعتبار ضرورة الراحة وطمأن الإعلامى عمرو اديب جمهورها بعدما كشف عن مكالمته جمعتهما سويا بعد خروجها من المستشفى.

وأكد عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" كلمت شيرين اطمن عليها، وسالتها علي حالتها الصحية، وقالتلي أنت سامع صوتي ياعمرو قولتلها : أيوة كفارة وردت عليا وهي بخير والحمد لله.

وأكمل عمرو أديب:" قالتلي عايزك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور والأستاذ ياسر قنطوش المحامي وان شاء الله هكون معاك عن قريب وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين اللي أنا أعرفها هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشة جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها».

شيرين عبد الوهاب

مى فاروق

وطمأنت الفنانة مي فاروق جمهورها علي حالتها الصحية من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشرت مي فاروق فيديو بعد تحسن حالتها قائلة: بشكركم من قلبي علي كل الحب و الاهتمام الي وصلني منكم وقت تعبي ، فعلا انا محظوظة بحبكم .

و تابعت : انا الحمد لله احسن كتير ، كان عندي مشكلة صحية و سكت عليها كتير لغايه ما أضطريت اعمل عملية جراحية وربنا سترها و عدت علي خير .

و علقت علي الفيديو قائلة : مليون شكرا لكل الي دعمني و دعالي في ازمتي الصحية ، بفضل ربنا ثم دعواتكم و حبكم عدت علي خير .. بحبكم جدا .