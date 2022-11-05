عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادرا المستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب ومفيد فوزى

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

خضع عدد من النجوم الى عمليات جراحية فى الأيام الماضية وغادر بعضهم آخر المستشفى بعد تلقيه العلاج ويمكث حاليا فى منزله من اجل استكمال العلاج، ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة للازمة الصحية لكل من الإعلامى مفيد فوزى والفنانة مديحة حمدى والمطربة مى فاروق والمطربة شيرين عبد الوهاب. 

مديحة حمدى 

خضعت الفنانة مديحة حمدى الى عملية جراحية يوم الخميس الماضى حيث قامت باستئصال المرارة وغادرت الفنانة المستشفى فور إجراء العملية لاستكمال العلاج فى المنزل وهى حاليا بحالة صحية جيدة. 

 وكانت مديحة حمدي كشفت تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لعدة أزمات خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” : عانت خلال الفترة الماضية من ألم المرارة وأزمات تطلبت إجراء الجراحة، بعد توصيات الطبيب.

مديحة حمدى 

مفيد فوزى 

أجرى الإعلامى مفيد فوزى عملية جراحية يوم الخميس حيث قام بتركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية. 

وغادر مفيد فوزى المستشفى أيضا حيث يستكمل حاليا مرحلة العلاج فى المنزل. 

وكان مفيد فوزى قال عن مرضه، إنه متعلق بسائل في القنوات المرارية، يتسبب بحالة تعفن في حال ضيق القنوات، ما يجعل التدخل الجراحي لازما لتوسيع هذه القنوات.

وأضاف مفيد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار": "طبعا أنا عشت الألم بشدة، وفي عمري الألم قاسي، ويبقى مش مرغوب".

وأوضح مفيد فوزى: "قالولي إنها قسطرة بتخش الجسم، وتبنج تماما، وبتقعد 10 دقائق أو ربع ساعة".

مفيد فوزى 

شيرين عبد الوهاب 

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب غادرت المستشفى التى كانت تعالج فيه  مع الوضع فى الاعتبار ضرورة الراحة وطمأن الإعلامى عمرو اديب جمهورها بعدما كشف عن مكالمته جمعتهما سويا بعد خروجها من المستشفى. 

وأكد عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" كلمت شيرين اطمن عليها، وسالتها علي حالتها الصحية، وقالتلي أنت  سامع صوتي ياعمرو قولتلها : أيوة كفارة وردت عليا وهي بخير والحمد لله.

وأكمل عمرو أديب:" قالتلي عايزك تبعت رسالة للجمهور أنا كويسة وعايزاك تشكر الجمهور والأستاذ ياسر قنطوش المحامي وان شاء الله هكون معاك عن قريب وهي فعلا صوتها جيد ودي شيرين اللي أنا أعرفها هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشة جميلة للوسط وكل الناس اللي حواليها».

شيرين عبد الوهاب 

مى فاروق 

وطمأنت الفنانة مي فاروق  جمهورها علي حالتها الصحية من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشرت مي فاروق فيديو بعد تحسن حالتها قائلة: بشكركم من قلبي علي كل الحب و الاهتمام الي وصلني منكم وقت تعبي ، فعلا انا محظوظة بحبكم .

راغدة شلهوب في ندوة بصدى البلد:اتخضيت من ميار الببلاوي بعد مشهدها الجرئ

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم| فيديو

و تابعت : انا الحمد لله احسن كتير ، كان عندي مشكلة صحية و سكت عليها كتير لغايه ما أضطريت اعمل عملية جراحية وربنا سترها و عدت علي خير .

و علقت علي الفيديو قائلة : مليون شكرا لكل الي دعمني و دعالي في ازمتي الصحية ، بفضل ربنا ثم دعواتكم و حبكم عدت علي خير .. بحبكم جدا .

مى فاروق 
مديحة حمدي المطربة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب مي فاروق الإعلامى مفيد فوزى Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

موضوعات متعلقة

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

ذكرى ميلاد سامي العدل.. ابنته «ريم»: أنت سبب كل حاجة حلوة في حياتنا

سليم وريما بطلا طير بينا يا قلبي يكشفان كواليس لقائهما مع منى الشاذلي

همام إبراهيم: حلمى تحقق بوقوفى على مسرح الأوبرا

أنوشكا تكشف تفاصيل حياتها الفنية مع إنجى على

مستشفى النجوم.. مديحة حمدي ومفيد فوزي يجريان عملية الخميس.. تيسير فهمى تغادر المستشفى.. تحسن حالة عبد الرحمن أبو زهرة

ريهام عبدالحكيم: أغنية “فيها حاجة حلوة” تصف حالة مصر

ناقد فنى يشيد بأداء هذا الممثل فى الضاحك الباكى

ترشيحاتنا

الحكومة تتعامل مع 20 ألف شكوى في مجال الإسكان خلال شهر 

محافظ قنا يكرم اثنين من العاملين بالقوى العاملة لجهودهم في توفير فرص عمل للشباب

سفارة مصر في الرياض.. تعرف على كيفية استخرج أو تجديد إذن العمل

مرتضى منصور يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك

الاتصالات العراقية تحجب أكثر من 400 موقع إباحي في يومين

المنظومة الحكومية تتلقى 12780 شكوى بشأن السلع التموينية في شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

فرح محصلش وكل المدعوين باللون الأبيض.. بوسي تثير الجدل في "كتب الكتاب"

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

بالتايجر ومكياج هادئ.. شاهيناز في أحدث إطلالاتها|شاهد

فيديو

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ