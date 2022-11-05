المنظومة الحكومية تتلقى 12780 شكوى بشأن السلع التموينية في شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر أكتوبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.



وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة فى حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.



و قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى.



كما حققت جامعات: بني سويف، والقاهرة، وعين شمس، والمنوفية، والمنصورة، والإسكندرية، وأسوان، والزقازيق، والسويس، وبنها معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.



وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، والشكاوى والإستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الأمن والخدمات القضائية المعاونة، وخدمات الكهرباء، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، و البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، فضلا عن شكاوى تختص بقطاع التعليم والبحث العلمي.



وحول الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، فأشار "الرفاعي" لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر أكتوبر مع 12780 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 11181 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.



وفي الإطار نفسه، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 709 شكاوى خلال الشهر، فى ضوء اهتمام الدولة بالتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بمراقبة ومتابعة الأسواق لضبط أدائها ومراقبة أسعار وجودة المنتجات والسلع المختلفة، فيما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتلقى والتعامل مع 110 شكاوى وبلاغات خلال الشهر، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وحسم ما يزيد عن 80 شكوى وبلاغا بنسبة 71% من تلك الشكاوى والبلاغات.