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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومي وبطرس دانيال في زيارة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس وماجدة
البابا تواضروس وماجدة الرومى وبطرس دانيال

قامت الفنانة ماجدة الرومى بزيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك مع الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما والذى قام بتنسيق هذا اللقاء.

 

وتحدث كل من ماجدة الرومى والبابا تواضروس فى كثير من الأمور الفنية والحياتية والعلاقة بين مصر ولبنان كما تطرق الحديث إلى الأزمة التى تشهدها لبنان الفترة الحالية. 
واهدى البابا تواضروس كل من ماجدة الرومى والأب بطرس دانيال كتاب عن زيارة العائلة المقدسة لمصر بعدة لغات.

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ماجدة الرومى

وجهت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طلبت فيها من محبيها الدعاء لها، ومنها تخطي محنتها والعودة إلى فنها وجمهورها مرة أخرى.

وكتبت ماجدة الرومي في رسالة لها عبر حسابها بموقع فيسبوك:" مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوماً ،مَن مِنّا لم يُدمِي قدمية على دروبها ، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات …. ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم "تخيّله" حلواً ، الفراشة اللا تُحرق وللا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن ، على مدى سنين أعمارنا كيف  يقف   ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور؟!".

 

واستطردت ماجدة الرومي:" أياً تكن مواضيع حياتنا ، ألم نتعب؟ ألم نتحامل على  أجنحتنا المحترقة ؟.. أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا  وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الابيض؟ ..فإسمعيني  إسمعيني !!! إسمعي شيرين إسمعيني !!!.. إسمعي  صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالابطال بأنصاف أجنحتنا  "قومي".
 

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ماجدة الرومي وبطرس دانيال في زيارة البابا تواضروس الثاني

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