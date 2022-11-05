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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "واجه الحقيقة" مع عادل حمودة عبر "القاهرة الإخبارية"

صدى البلد

تبدأ قناة "القاهرة الإخبارية"  اليوم السبت إذاعة أولى حلقات برنامج "واجه الحقيقة" تقديم الكاتب الصحفى عادل حمودة في تمام الساعة الثامنة مساء، بحسب ما أعلنه أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال إننا بدأنا وضع القاهرة الإخبارية على خريطة المنافسة الإعلامية.

وأضاف: "لدينا الكثير من الحوارات سوف تبثها القناة فى الفترة المقبلة، وحضور أحمد أبو الغيط فى افتتاحية القناة كان فى توقيته وأجرى الحوار الإعلامى جمال عنايت.. والساعات القادمة سيكون هناك أكثر من حوار سياسى دولى وعربى على القناة".

وتابع: "القناة صوت العرب وصورتها وتنتمى إلى أرض مصر، وتختلف عن قنوات أخرى تنفى صلتها الأصيلة، ولكن الإخبارية تتباهى بالأصالة.. والقناة تعمل على تعميق النزعة الوطنية للإقليم فى وقت صعب جدا".

عادل حمودة الكاتب الصحفى عادل حمودة القاهرة الإخبارية الشركة المتحدة أخبار التوك شو اليوم

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