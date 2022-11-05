بإطلالة لامعة.. ميس حمدان تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة، ميس حمدان، جمهورها أحدث إطلالاتها، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ميس حمدان ببلوزة ستان باللون الفيروزي اعتمدتها مع بنطال من نفس اللون تميز بقصة شبابية جذابة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كانت آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.