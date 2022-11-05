عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية حول مؤتمر المناخ

صدى البلد

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حوارية، يحضرها كبار الكتاب وشباب الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات الفضائية، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.


  وتدير د. رانيا المشاط حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.


وتناقش الجلسة الحوارية، مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ونتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال المؤتمر.


ويتطرق اللقاء للحديث حول برنامج نوفي، والتمويلات الخضراء، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح يتصدر استفتاء جلوب سوكر لجائزة أفضل لاعب بالعالم

ترشيحاتنا

الفتوى والتشريع تؤيد تحمل الأزهر نفقات أستاذ جامعي سافر لنشر الثقافة الإسلامية

فيديو قديم.. مصدر أمني ينفي شائعة إخوانية عن التعدي على شركة صرافة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

من السجن للحرب.. ما قصة تعديل قانون روسيا لإرسال السجناء إلى أوكرانيا ؟

سوق المستعمل| هيونداي إكسيل بـ 55 ألف جنيه.. صور

بسبب حريق أدي لوفاة 6 أشخاص.. إحالة مسئولين بمؤسسة لرعاية الأحداث للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وبطرس دانيال في زيارة البابا تواضروس الثاني

سر أناقتها.. هذه الألوان لا تتخلى عنها ياسمين عز| شاهد

احذر بعد رؤية الأسنان في المنام.. ماذا يحدث لك؟

بعد اعتناق الإسلام| مارلين الحيمر.. سر خضوعها لعمليات تجميل وعلاقتها بنجم الزمالك

فيديو

يتعاون للمرة الثانية مع سارة وفيق.. تامر حسنى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

أحمد السقا: مسلسلي محاط بسرية تامة وليس لي علاقة بـ"كتيبة 101"

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ