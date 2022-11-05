الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية حول مؤتمر المناخ

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حوارية، يحضرها كبار الكتاب وشباب الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات الفضائية، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.



وتدير د. رانيا المشاط حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.



وتناقش الجلسة الحوارية، مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ونتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال المؤتمر.



ويتطرق اللقاء للحديث حول برنامج نوفي، والتمويلات الخضراء، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.