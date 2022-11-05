سأقاتل بجانب أهلي.. محمود مرسي يستقيل من الإذاعة البريطانية وقت العدوان الثلاثي

تصادف اليوم ذكرى احتلال القوات الفرنسية والبريطانية لمدينة بورفؤاد وبورسعيد، وذلك خلال العدوان الثلاثي على مصر، وهناك العديد من الفنانيين الذين كان لهم دور واضح ومهم وقت العدوان.

هى حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام 1956، وهى ثانى الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، وتعد واحدة من أهم الأحداث العالمية التى ساهمت فى تحديد مستقبل التوازن الدولى بعد الحرب العالمية الثانية.

كرست الإذاعة البريطانية وقتها برامجها للسخرية من مصر ومن رئيسها جمال عبد الناصر، وبرز الدور السلبي والسيئ للإذاعة البريطانية أثناء العدوان الثلاثي على مصر في 1956 عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، إلا أن العديد من الإعلاميين والإذاعيين المصريين الذين كانوا يعملون في تلك الإذاعات الأجنبية، ألقوا بميكروفون الإذاعة واستقالوا منها بعد أن انكشفت الأهداف الخفية لتلك الأبواق الإعلامية التي تعمل على تدمير الشعوب العربية ومنها مصر.

الفنان محمود مرسي

استقالة الفنان محمود مرسي على الهواء وقت العدوان الثلاثي

من أبرز من استقالوا على الهواء من الإذاعة البريطانية عقب العدوان الثلاثي الغاشم على مصر، في وقت لم يكن احترف بعد التمثيل، هو الفنان محمود مرسي، وقال وقتها على الهواء: "هذه هى آخر حلقة أقدمها في هذه الإذاعة، حيث إنه لا يمكنني أن أعمل أو أقيم في دولة تشن حاليًا عدوانًا على بلادي، وتلقي بقنابلها على أهلي في مصر، ولتلك الأسباب أقدم استقالتي على الهواء، وسوف أعود إلى بلادي أقاتل بجانب أهلي، أعيش معهم أو أموت معهم».

الفنان محمود مرسي

وبعد أن عاد الفنان محمود مرسي إلى مصر، عمل كمخرج في الإذاعة المصرية، ثم مذيعا متخصصا في تقديم البرامج الفنية والثقافية، قبل أن يدخل عالم السينما عام 1963م.