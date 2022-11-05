ارتفاع كميات الأرز الموردة في الشرقية إلى 30 ألف طن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول الأرز والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد أقتصادى، كما تُعد المحافظة من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

وشدد المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت ٣٠٥١٥ طن و٩٧٥ كيلو أرز داخل ٥٨ موقعا تجميعياً، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.