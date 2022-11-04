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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 34340 طن قمامة وردش ومخلفات مبانى بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه قامت وحدة التدخل السريع برفع (34340) طن قمامة وردش و مخلفات مبانى من مراكز الزقازيق وبلبيس وههيا والنقطة الوسيطة بالغار بواقع (1717) نقلة خلال شهر أكتوبر الماضى.

وشدد محافظ الشرقية على المشرف العام على  وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة والمخلفات من النقطة الوسيطة بالغار ،بالإضافة لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للمحافظة ، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة. 

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أنه خلال شهر أكتوبر الماضى قامت وحدة التدخل السريع  برفع (34340) طن قمامة وردش و مخلفات مبانى من مراكز الزقازيق وبلبيس وههيا  والنقطة الوسيطة بالغار بواقع (1717) نقلة  خلال (27) يوم عمل ،حيث تم رفع (9460) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بواقع (473) نقلة ،بالإضافة لرفع (8720) طن مخلفات مبانى من امتداد شارع طلبة عويضة وحى المستشارين بمدينة الزقازيق بواقع (436) نقلة  ،فضلاً عن رفع (15320) طن مخلفات مبانى من الوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس بواقع (766) نقلة بالإضافة لرفع (840) طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا  بواقع (42) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

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هذا وقد أكد محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الفيروسات ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

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