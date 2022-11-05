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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمر يسري تختار نقشة التايجر في أحدث إطلالاتها

سمر يسري
سمر يسري

تألقت الإعلامية سمر يسري بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وخطفت سمر الأنظار بإطلالة جذابة؛ إذ ارتدت فستان مكشوف بنقشة التايجر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الملائمة للون بشرتها وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة.

وتشتهر "سمر يسري" بإطلالتها المتميزة، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال والكلاسيك.

 

 وقدمت الإعلامية العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض على شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك".

 

 واستطاعت أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة على محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.

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IMG_٢٠٢٢١١٠٥_١٦١٢٠٨
جلسة تصوير سمر يسري الاعلامية سمر يسرى فستان مكشوف برنامج يوم ليك

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