آيفونات ومستحضرات تجميل.. إحباط محاولتي تهريب في مطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام محاولتي تهريب 28 تليفون محمول مع راكبة مصرية و 359 عبوة مستحضرات تجميل مع راكبة أجنبية.

المحاولة الأولى، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي فاستوقف احمد محمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة حسام عبد العال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة يشتبه ان تكون تليفونات، قام توني فكري مدير الحركة بتكليف فاطمة محمد عبده مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 28 تليفون محمول ماركة iPhone وسط الملابس بالحقائب.

والحالة الثانية، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جنيف استوقف فادي نبيل مأمور اللجنة الجمركية أحدي الراكبات اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة والتي انكرت ايضا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل الحقائب.

وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف السيد احمد موسي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود ٣٥٩ عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن وسط الملابس بالحقائب.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٧ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.