فقرة تأهيلية خاصة للاعبى الزمالك إستعدادا لمباراة المصري في الكأس

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة عدة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام الكرة أو أدوات التأهيل المخصصة لذلك، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وقام أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بنقل التعليمات الخاصة للاعبين بشكل متواصل أثناء الحصة التأهيلية والبدنية ، من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة فيريرا مع نجوم الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

واطمان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بداية الجلسة على جميع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة في ظل توقف المسابقة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ التعليمات المطلوبة ، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمرحلة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر الجاري.

مجلس الزمالك يصرف مقدمات عقود اللاعبين

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الدفعة الأخيرة من مقدم عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد عودة بعثة الأبيض من الإمارات عقب مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي.

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير سبل الراحة للفريق من أجل المنافسة على الدوري والكأس بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.