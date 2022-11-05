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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي.. فوز برايتون وليدز وتعادل نوتنجهام مع برينتفورد

برايتون
برايتون

حقق فريق برايتون انتصارًا مثيرًا على مضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أدم لالانا التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 10 من متابعة لتمريرة زميله تروسارد، قبل أن يُعادل البرتغالي جونزالو جوديش في الدقيقة 12، أعقبه مواطنه روبين نيفيز بهدف ثان في الدقيقة 35 للولفز من ركلة جزاء.

وعادل ميتوما النتيجة لـ برايتون في الدقيقة 44، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيلسون سيميديو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 83، تمكن الألماني باسكال جروس من تسجيل الهدف الثالث لـ برايتون، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة 21 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 10 نقاط في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، فاز ليدز يونايتد على بورنموث 4-3، وتعادل نوتنجهام فورست مع برينتفورد 2-2.

الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون ليدز يونايتد برايتون مباريات الدوري الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي

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