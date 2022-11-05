مقتل أسترالي خلال المشاركة مع القوات الأوكرانية.. وتعزية من رئيس الحكومة

لقي أسترالي مصرعه في أوكرانيا مع استمرار القتال في البلاد، حسبما أكدت أسرته والحكومة الأسترالية اليوم السبت، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال تريفور كجيلدال، إنه كان يقاتل في الخطوط الأمامية بأوكرانيا، وبث ذلك من خلال صور وتصريحات على حسابه على انستجرام Instagram، يعود تاريخها إلى شهر مايو.

وذكر كجيلدال، إنه كان يساعد قوات كييف في الصراع، ولم تقدم السلطات معلومات عن كيفية وفاته.

وقالت الوزارة الاسترالية للشؤون الخارجية اليوم السبت: "يقدم المسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المساعدة القنصلية لعائلة أسترالي توفي في أوكرانيا. ونرسل أعمق تعازينا إلى الأسرة خلال هذا الوقت العصيب ".

وأكدت أسرة كجيلدال وفاته في بيان منفصل.

وذكرت العائلة: "كان تريفور عضوًا عزيزًا ومحبوبًا للغاية في عائلتنا. عمق حزننا على فقده مشاعنا . نود أن نشكر وزارة الخارجية الأمريكية على مساعدتها المستمرة في محاولة إعادته إلينا. في هذا الوقت الحزين للغاية ، نطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصيتنا".

ولم يرد المسؤولون الأستراليون على الفور على أسئلة الايضاح حول ما إذا كان كيجدال قد ذهب إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحرب.

وقدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تعازيه لعائلة كيجدال وأصدقائه خلال مؤتمر صحفي في بريزبين ، واصفا نبأ وفاته بـ "المأساوي".

