عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل أسترالي خلال المشاركة مع القوات الأوكرانية.. وتعزية من رئيس الحكومة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

لقي أسترالي مصرعه في أوكرانيا مع استمرار القتال في البلاد، حسبما أكدت أسرته والحكومة الأسترالية اليوم السبت، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال تريفور كجيلدال، إنه كان يقاتل في الخطوط الأمامية بأوكرانيا، وبث ذلك من خلال صور وتصريحات على حسابه على انستجرام Instagram، يعود تاريخها إلى شهر مايو. 

وذكر كجيلدال، إنه كان يساعد قوات كييف في الصراع، ولم تقدم السلطات معلومات عن كيفية وفاته.

وقالت الوزارة الاسترالية للشؤون الخارجية اليوم السبت: "يقدم المسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المساعدة القنصلية لعائلة أسترالي توفي في أوكرانيا. ونرسل أعمق تعازينا إلى الأسرة خلال هذا الوقت العصيب ".

وأكدت أسرة كجيلدال وفاته في بيان منفصل.

وذكرت العائلة: "كان تريفور عضوًا عزيزًا ومحبوبًا للغاية في عائلتنا. عمق حزننا على فقده مشاعنا . نود أن نشكر وزارة الخارجية الأمريكية على مساعدتها المستمرة في محاولة إعادته إلينا. في هذا الوقت الحزين للغاية ، نطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصيتنا". 
ولم يرد المسؤولون الأستراليون على الفور على أسئلة الايضاح حول ما إذا كان كيجدال  قد ذهب إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحرب.

وقدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تعازيه لعائلة كيجدال وأصدقائه خلال مؤتمر صحفي في بريزبين ، واصفا نبأ وفاته بـ "المأساوي".
 

رجل استرالي مصرعه أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

احذروا الزمالك .. خالد الغندور : الأهلي قبل مباراة السوبر غير بعده

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

موضوعات متعلقة

لماذا وقّع بوتين على قانون بـ تجنيد المجرمين في الحرب الأوكرانية

يتجاهل آلام الشعب .. هجوم حاد على بايدن بسبب خطته لشل قطاع الفحم بأمريكا

حظر السفر | 9 دول أوروبية تخطط لتوسيع العقوبات على إيران بسبب المظاهرات

لعبة الجواسيس.. تفاصيل تجهيز جيش سري في أوكرانيا بقيادة المخابرات البريطانية

إخلاء أم إجبار.. لماذا وافق بوتين على خروج المدنيين من خيرسون؟

الفخ الروسي.. جذب القوات الأوكرانية إلى معارك المدن بخيرسون

روسيا تمد فرنسا بقطعة عملاقة لأكبر جهاز اندماج نووي في العالم

مونديال قطر.. أوكرانيا تطالب فيفا بمنع إيران من المشاركة في كأس العالم

ترشيحاتنا

نابولي يواصل انتصاراته بالفوز على أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

مباراة الاعتزال .. بيكيه يقود برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

مسيرة سلمية للعدالة المناخية.. أحمد موسى: مصر لم تمنع التظاهرات خلال قمة المناخ

استشاري بالأمم المتحدة: مصر تقود العالم لمناقشة قضية المناخ فى أكبر تجمع دولي

منح المستأجر 60% من قيمة الشقة .. مشروع قانون لـ الإيجار القديم

بورصة السيارات.. زيادة تصل لـ 135 ألف جنيه لأسعار رينو كادجار |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم على فنانة.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز| شاهد

شاهد.. أعاصير مرعبة تدمر مدنا أمريكية| مقاطع صادمة

تشبه السندريلا.. إطلالات مثيرة لـ منى زكى بعد تصدرها التريند.. شاهد

خليط البصل والليمون على الريق يحيمك من أمراض خطيرة

فيديو

علاقات متعددة .. تفاصيل وفاة سيدة الجيزة وسر مرضها | تغطية خاصة

تخفيضات كبيرة مع ترقب المصريين لـ الجمعة البيضاء | تغطية خاصة

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ