أخبار التعليم|أستاذ زراعة: التغيرات المناخية وراء تدمير محصول الذرة وانخفاض البروتين بالقمح.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة..شهب الثوريات تلمع في سماء مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أستاذ زراعة: التغيرات المناخية وراء تدمير محصول الذرة وانخفاض البروتين بالقمح

تستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022 في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتأهب وتستعد مصر لاستقبال القمة السابعة والعشرون.

قرار جمهوري بإنشاء مقر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الأقصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا رقم 540 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويكون لها مقران، بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة ومقر آخر بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، وذلك بناء على طلب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبعد موافقة مجلس الوزراء.

شهب الثوريات تلمع في سماء مصر الآن.. شاهدها بالعين المجردة

تشهد سماء مصر الآن، استمرار تساقط زخات شهب الثوريات وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو ذروة تساقط شهب الثوريات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

التعليم تصدر قرارا مهمًا بشأن درجات أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلن مكتب تنمية منهج العلوم بوزارة التربية والتعليم توزيع درجات اعمال السنة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في المواد العلمية.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

تحويل عين شمس لـ جامعة خضراء وإنشاء حرم صديق للبيئة

تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس على مدار يومين بالتعاون مع جامعة كمبريدج ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، مؤتمرها السنوي الذي يتناول موضوع التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة.

قرار من التعليم العالي بإضافة برامج دراسية جديدة عن التغيرات المناخية

تستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022 في الفترة من 6 نوفمبر حتى 18 من نفس الشهر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عميد سياسة واقتصاد : ندعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030

افتتح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المؤتمر الثاني حول "رفاهة الطفل والنشء في مصر" والذي يعقد بالشراكة بين الكلية ومكتب الأمم المتحدة للطفولة -يونيسيف مصر-، بعد توقف للأنشطة المشتركة بينهم لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

حقيقة إلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

إلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي .. خبر انتشر بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، مما أثار الجدل و جعل أولياء الأمور يتساءلون عن مدى صحته.