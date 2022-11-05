لمسافة 21 كيلومتر.. وزير الرياضة: شاركت في ماراثون للدراجات مع شباب مؤتمر المناخ

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشباب المشارك في مؤتمر المناخ الشبابي، شاركوا في ماراثون للدراجات.

وقال أشرف صبحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" شاركت مع شباب مؤتمر المناخ الشبابي في ماراثون للدراجات لمسافة 21 كيلومتر".

وأضاف أشرف صبحي: "شرم الشيخ شهدت تطورا كبيرا؛ استعدادا لقمة المناخ، خاصة في شكل الشوارع والتنظيم والنظافة".

وتابع اشرف صبحي :"الإضاءات في شرم الشيخ ليلا جميلة، ولا نجد تلوثا بها، وهذا واضح للجميع".

واكمل اشرف صبحي :" رئيس الوزراء أكد على إنشاء 30 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية "، مضيفا:" شرم الشيخ بها إنجازات كبيرة وتم تطويرها بشكل كامل".