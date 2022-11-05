شاهد.. هدف عالمي لـ لوكاس بودولسكي قبل منتصف الملعب بالدوري البولندي

سجل الألماني لوكاس بودولسكي هدفًا عالميًا لفريقه جورنيك، في المباراة التي جمعتهم ببوجون تشيزن، في الدوري البولندي.

بودولسكي سجل الهدف الرابع لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز جورنيك بأربعة أهداف لهدف، بتسديدة رائعة بعيدة المدى.

ولاحظ بودولسكي الذي تواجد على الطرف، تقدم حارس مرمى بوجون تشيزن، ليُطلق تسديدة مُباغتة من قبل خط منتصف الملعب، لتسكن الشباك بصورة رائعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الهدف لـ بودولسكي، والذي يُعد أحد أفضل المسددين بالقدم اليسرى على مر التاريخ.

وتُوج بودولسكي ببطولة كأس العالم مع منتخب ألمانيا، كما لعب لفرق كبرى كبايرن ميونخ وأرسنال وإنتر.

يُذكر أن أول من اكتشف بودولسكي وقام بتصعيده للمشاركة مع الفرق، كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عندما كان يُدربه في فريق كولن الألماني.