المباراة الأخيرة لـ بيكيه.. برشلونة يفوز على ألميريا 2 /0 في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره ألميريا بهدفين للاشئ، في المباراة الأخيرة لـ جيرارد بيكيه، في إطار الجولة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأهدر ليفاندوفيسكي ركلة جزاء لفريق برشلونة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل عثمان ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة 48، بينما سجل فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، بالدي، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ألميريا في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.