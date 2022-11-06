سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 6-11-2022

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24.2 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع.

و ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، بمعدل 1.17 جنيها علي مستوي البنوك المصرية في نهاية تعاملات أمس.

و ثبت سعر الدولار امام الجنيه في معظم البنوك في أول تعاملات اليوم الأحد 6-11-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا وفروعها بمصر.

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد 6-11-2022؛ لنحو 24.2 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في أكثر من 14 بنك خاص.

وجاء متوسط سعر الدولار امام الجنيه في بنوك "HSBC، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، العقاري المصري العربي، ميد بنك، كريدي أجريكول"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-11-2022؛ نحو 24.25 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع وذلك لدي مصرف أبوظبي الإسلامي.





وبلغ ثاني أقل سعر لـ الدولار نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد،الأهلي المصري ، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.18 جنيه للشراء و 24.28 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار نحو 24.1 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع في بنك البركة.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.21 جنيه للشراء و 24.32 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي.



وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.22 جنيه للشراء و 24.3 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ارتفاع الإحتياطي

وزاد الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي بمقدار 211 مليون دولار ليصل إجمالي الإحتياطي بنهاية أكتور الماضي نحو 33.411 مليار دولار.

زيادة الدولار

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،أن زيادة سعر الدولار بسبب ارتفاع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة مصادر العملة الصعبة، موضحا أن ضبط سعر الدولار يتطلب تقليل فاتورة الإستيراد قدر المستطاع .

أشار إلي أن البنك المركزي المصري اعلن عن اتباع آلية المشتقات من العملات الأجنبية و تحديد مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري و الذهب،معتبرا أن استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.

السيطرة علي الدولار والتضخم

وعلق محللون ماليون بأن الدولة المصرية نجحت في تقليص وتيرة الورادات ورفعت من قيمة الصادرات، وهو ما رفع قيمة الإحتياطي النقدي إلي 33.411 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وأرجع المحللون قرارات البنك المركزي في السيطرة علي معدلات التضخم عقب رفع سعر الفائدة خلال الأسبوعين الماضيين، إلي إطلاق مبادرات بفتح مصادر دولارية غير معتادة مثل مبادرة إتاحة للمصريين بالخارج شراء سيارات إلى مصر بدون جمارك، في مقابل وديعة دولارية مستردة بعد 5 سنوات.

الإحتياطي النقدي

أعلن البنك المركزي المصري الخميس ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من 33.198 مليار دولار في سبتمبر ، مسجلا ٣٣.٢مليار دولار وبمعدلات طفيفة عن الشهر السابق له.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق إتمام مصر لاتفاق تسهيل ائتماني بقيمة ٣مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي قبل أيام، فيما كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن تغطية الاحتياطي النقدي الوقت الحالي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ٧شهور متجاوزا بذلك المعدلات العالمية.

وعلق محللون علي ارتفاع الاحتياطي النقدي معتبرين أنه يؤكد تعافي الاقتصاد المصري، رغم الأزمة الروسية الاوكرانية، أما التعايش، فهو قدرة الاقتصاد المصري على التعايش مع الأزمة التي كانت سببا في تراجع الاحتياطي الأجنبي من 41 مليار إلى 31 مليار تقريبا.

وبحسب ما ذكره المحللون فإن الاقتصاد المصري كان يعاني من مشكلة تراجع بسبب أسعار الغذاء التي شهدت ارتفاعا، خصوصا و أن الفاتورة الدولارية كانت مرتفعة بسبب استيراد المنتجات بالدولار وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي.