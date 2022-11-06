كيلو البط بـ 26 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم بمنافذ الزراعة والأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 ، استقرارًا وذلك بعد حل أزمة الأعلاف والافراج الجمركي عنها من الموانئ ، وذلك بعد أن ارتفعت أسعارها لأيام متتالية خلال الفترة الماضية.



أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 35 جنيها ، والوراك بـ 35 جنيها ، ويصل جوز السمان إلي 45 جنيها وطبق الكبد والقوانص بـ 35 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 85 جنيها .





ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا.



أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء نحو 35 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 40 إلى 42 جنيها للكيلو على حسب المنطقة.

ووصل سعر الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” إلى 46 جنيها للكيلو الواحد لتصل إلى المستهلك بنحو 52 جنيها للكيلو



أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

• سعر الفراخ البيضاء : بين 40 و42 جنيها للكيلو

• سعر الدواجن الحمراء : بين 51 و52 جنيها للكيلو

• أسعار الأوراك: بين 42 و44 جنيهًا للكيلو.

• أسعار البانيه: بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

• أسعار الدواجن الرومي: بين 55 و65 جنيها للكيلو.



أسعار البط اليوم



أسعار البط البلدي بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي بين 26 و28 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط المولار بين 35 و38 جنيها للكيلو في المزرعة



وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة، أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لمنتجي الدواجن من خلال عدة إجراءات واستثناءات؛ من أجل دعم صناعة قوية وهامة مثل صناعة الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض

وأضاف "القرش"، خلال استضافته بموقع "صدى البلد"، أن سعر كرتونة البيض بـ 70 جنيهًا بالمزرعة ، وكذلك كيلو الدواجن بـ 35 جنيها، وهذا السعر مناسب إلي حد للمستهلك ولكن لا يدر ربحا جيدا للمنتج وفى نفس نحتاج إلي الحفاظ علي المربي للحفاظ على الصناعة فنقوم بعدة إجراءات.

وأشار معاون وزير الزراعة، إلى أنه نحاول التقليل من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وبالتالى يصل الربح كله للمنتج ، وتصل الدواجن والبيض بسعر مناسب للمستهلك.

وكشف عن بعض المجهودات الأخري التى قدمتها وزارة الزراعة للمربين، وهى التعاون والتنسيق من أجل الإفراج عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، وتم الاتفاق على تخصيص 44 مليون دولار اعتمادات لتوفير الصويا؛ وبذلك يكون إجمالي الكميات التي دخلت في الفترة الاخيرة بعد هذا الاعتماد أكثر من 122 ألف طن صويا.

استثناءات لمربي الدواجن



وتابع "كما يتم وضع استثناءات للمربين مع البنوك، ويتم توفير منافذ كثيرة لعرض الدواجن والبيض بأسعار مناسبة وبالتالى تقل الحلقات الوسيطة، كما تم عمل مجازر لهذا الغرض بحيث يتم عرض المنتجات بشكل مباشر من المنتج للمستهلك".



ونوه بأن كل هذه المجهودات تنعكس إيجابيا على أسعار الدواجن والبيض وكذلك على المربين وتدعم صناعة قوية فى مصر.



ولفت إلي أنه تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الأعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الإتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وكذلك توفير التقاوى الجيدة.