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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز معلومات تغير المناخ: ملف الزراعة من أولويات أجندة مؤتمر COP27| فيديو

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور محمد علي فهيم ، رئيس مركز معلومات  تغير المناخ   بوزارة الزراعة ، إن استقبال مصر لمؤتمر المناخ كوب " 27 " يعد حدثا رئيسيا، واستثنائيا لمصر ، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة في مصر له خصوصية كبيرة في ملف التغير المناخي.

 

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن مصر بدورها لا تساهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في غازات الانبعاث الحراري، موضحا أن مصر دولة متأثرة بالظاهرة، وليست مؤثرة، وبالتالي فإن مصر تستضيف مؤتمر المناخ باسم القارة الأفريقية، والتي تتأثر بشكل أكبر بالتغير المناخي.

 

وأشار ، إلى أن ملف الزراعة من أولويات أجندة مؤتمر المناخ ، ولذلك مصر ستتبنى موقفا محيدا وعادلا، لدعم الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ، وتحويل المعاهدات لالتزامات على الدول الكبرى.

 

ولفت ، إلى أن ظاهرة التغير المناخي بدأت تؤثر فعليا على قطاع الأمن الغذائي، منوها أنه لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة، لدعم قطاع الزراعة في العالم.

 

واسترسل ، أن الأمن الغذائي أصبح هو القضية الأولى في العالم، وأهميتها أكبر بكثير من الأمن العسكري في بعض البلدان، ولذلك لا بد من تفيد عددا من المشروعات، وتمويلها، في إعادة تأهيل البنية الزراعية في مصر والبلاد النامية. 

تغير المناخ الدكتور محمد علي فهيم برنامج صباح الخير يا مصر الزراعة الامن الغذائي

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