ضمن مشاركات قمة المناخ.. عروض فنية وتراثية لفرق قصور الثقافة في شرم الشيخ

أكدت أ. د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على حرص الوزارة في إظهار الجانب الثقافي والتراثي والفني لضيوف مصر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ.



وقالت وزيرة الثقافة إن الفعاليات تتضمن ديفيله يومي في السادسة مساء بالرقصات والأزياء التراثية لعدد 8 فرق تابعة للهيئة العامة قصور الثقافة من مختلف المحافظات وذلك بالممشي السياحي لإظهار القوي الناعمة لمصر من خلال الفنون التراثية .



وأضافت وزيرة الثقافة أنه عقب الديفيليه تبدا فرق قصور الثقافة في تقديم فنونها واستعراضاتها علي مسارح " جرين زون ، مسرح السلام ( الممشي السياحي الجديد)، مسرح الأيقونة ، مسرح السوق القديم ".