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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 6-11-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة المختلفة.

وزاد سعر ذهب في مصر أمس بقيمة 8 جنيهات في المتوسط علي أساس أسبوعي في محلات الصاغةـ ليصل إجمالي ما وصل إليه المعدن الأصفر خلال الأسبوعين الماضيين نحو 116 جنيها.

واستقرت  أسعار الذهب مصر  في أول تعامل له اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب عيار 14

وسجل أقل سعر جرام ذهب بدون أي تغيير ليسجل 815 جنيها للبيع و819 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأدني فئة.

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سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر عيار 24؛ ليسجل 1398 جنيها للبيع و1405 جنيها للشراء بعد أن زاد أمس بمعدل 9 جنيهات في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب انتشارا حوالي 1223 جنيها للبيع و1229 جنيها للشراء وذلك بالنسبة  لـ عيار 21  الأكثر تداولا في محلات الصاغة

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1,4 مليون جنيه للبيع و 1.404 مليون جنيها للشراء

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43.5 ألف جنيه للبيع و 43.7 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9784 جنيها للبيع و 9832 جنيها للشراء

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

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الشعبة ورد الضريبة

وفي سياق متصل كانت شعبة المشغولات الذهبية قد قالت إن زيادة ضريبة رد الذهب بنسبة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع تسعيرة المعدن الأصفر بعد تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا.

محددات  سعر الذهب 

وفي تصريحات سابقة لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة والتي أكد أن سعر الذهب يتم تحديده علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي

وأضافت الشعبة أن المستهلكون يعتبرون  الذهب الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

ارتفاع تكاليف التصنيع

وفقا لتقرير صادر عن شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، فقد ارتفعت تكلفة صناعة الذهب و الرسوم والدمغاتت المختلفة بنسبة 0.5%، باعتباره أحد معوقات انطلاق قطاع الذهب في السوق الخارجي خصوصا الخليجية.

وذكر التقرير أن المنافسة لن تكون قوية أو عادلة في ظل التحديات الراهنة خصوصا و أن قطاع الذهب المصري يمتلك مقومات للنجاح من حيث الجودة.

سعرالمصنعية

وتبلغ نسبة المصنعية إلي سعر جرام الذهب مابين 7 حتي 10% بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وعليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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