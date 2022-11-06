الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم قفزة جديدة لتتخطى أعلى مستوى في تاريخها ، إذ ان أسعار الذهب في مصر محل اهتمام الكثير من الشباب والمهتمين ، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية ليسجل 24.29 للشراء في البنك المركزي.

ويسعى المقبلين على الزواج للتعرف على أسعار الذهب وكذلك الراغبين في استثمار أموالهم ، إذ ارتفع عيار 21 إلى 1,229 جنيها وهو اعلى مستوى في تاريخه حتى اليوم، بعد 1222 جنيها امس السبت و 1220 السبت الماضي 29 أكتوبر ، وسجل 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد 1,053 بعد 1,047 جنيها امس، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 819 جنيها للبيع.

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وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 28 أكتوبر ، أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام حيث وصل إلى 1220 جنيها ليتخطاه اليوم مجددا ويسجل 1229 جنيها ، فيما سجل عيار 24 1405 جنيهات للشراء ، ليتخطى 1400 جنيه لأول مرة في تاريخه.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

وعن أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، فسجل عيار 21 : 1,229 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الأصفر عيار 18 بين 1,048 و1,053 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الشباب الراغبين في الزواج أو الاستثمار في الذهب وحفظ أموالهم مع تقلبات السوق في العملة ، إلى معرفة أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1,223 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1,229 جنيها.

وكانت أسعار الذهب شهدت موجة من الارتفاع غير المسبوق ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم اليوم الأحد 6 نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1229 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ارتفاعا ليسجل 1229 جنيها اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي كان سعر عيار 21 دون مستوى الـ1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع الكثير من الشباب الراغبين في الخطبة الى معرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1229 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1405 جنيهات .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1223 جنيها للبيع و 1229 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 : 1,053 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 14 : 819 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 9,832 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1,681.38 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية على حسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويهتم الكثير بالتعرف على سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء ، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب على المستوى العالمي ، إذ صعد الأصفر في البورصة العالمية بقيمة 51.73 دولارا دفعة واحدة.

وعن أسعار الذهب عالميا، فشهدت اليوم ارتفاعا ، إذ سجل المعدن الأصفر 1,681.38 دولارا مسجلا ارتفاعا بحوالي 3.17 %.

الذهب

وقفز الأصفر في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,681.38 دولارا للأوقية بعد 1,630 امس ، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي.

الذهب

وسجلت عقود الذهب الفورية العالمية صعودا اليوم بنسبة 3.17 % ، بقيمة أكثر من 51.73 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,681 دولارا.