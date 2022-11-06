الجيش العراقي يتمكن من قتل 3 عناصر من داعش في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من "داعش" في محافظة نينوى.

وقال المصدر، في تصريح لقناة السومرية نيوز، إنه خلال عملية أمنية داخل قرية "خوجا" قرب الموصل، تمكنت قوات الجيش العراقي من قتل ثلاثة عناصر من "داعش".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أعلنت يوم أمس السبت القضاء على "أمير قاطع بادوش" من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابية في محافظة نينوي.