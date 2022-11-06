السعودية وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالرياض، اليوم /الأحد/، مع وزير البيئة والعمل المناخي في ولاية غرب أستراليا "ريس ويتبي"، أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض مبادرات المملكة في مجالات البيئة والتغير المناخي؛ خاصة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" والجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.