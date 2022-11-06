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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش إمكانية تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف بمناطق غير مخدومة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا مع رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  و اللواء خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى و عدد من ممثلى الجهتين، وذلك عقب افتتاح محطة معالجة صرف صحى طبل بمركز دمياط.

وناقشت" الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الاجتماع  إمكانية تنفيذ مشروع مماثل بإحدى المناطق الغير مخدومة وذلك بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتوسيع دائرة الاستفادة من التكنولوجيا التى تم تحقيقها بطبل لتغطية قرى اكثر بخدمة الصرف الصحى وتقديم الدعم الفنى اللازم  بهذا القطاع وذلك ضمن برنامج دعم الابتكار.

 

كما استعرضت " المحافظ " مقترحات التنفيذ بقرية الرطمة أو توابع قرى مركز كفر سعد أو مدينة عزبة البرج،  وأكدت على سرعة إعداد الدراسات المطلوبة لبدء التنفيذ ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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