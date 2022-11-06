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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذة باطنة تكشف عن مضاعفات خطيرة لمرض السكري

مرضى السكري
مرضى السكري

قالت الدكتورة هالة علي جمال الدين، أستاذة الباطنة والغدد الصماء بطب قصر العيني، إن ارتفاع مستوى سكر الدم يتسبب في تلف الدورة الدموية، ويؤثر هذا على الأعصاب الموجودة في الأطراف بما في ذلك القدمين وكفوف اليدين، نتيجة لتلف الأعصاب، ويؤدي هذا إلى الإصابة بالقدم السكري، وهي حالة غير صحية تؤثر على عدم التئام الجروح والشفاء سريعًا، إذا لم يتم الاعتناء بها وتقديم العلاج اللازم تصل خطورتها إلى بتر في الطرف المصاب، وأبرز العلامات المنذرة بالإصابة هي تغير في شكل وملمس القدمين.

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وأضافت "جمال الدين"، خلال لقائها ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن ارتفاع سكر الدم يؤثر على تلف الأوعية الدموية لفترة طويلة ويؤدي ذلك على المدى البعيد إلى التأثير السلبي على القلب ويزيد من خطورة الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة أو سكتة دماغية.

 

وتابعت: "كما يتسبب عدم انتظام سكر الدم إلى التأثير السلبي على الكلى، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باعتلال الكلى، يؤدي ذلك إلى صعوبة التخلص من السوائل الزائدة والفضلات في الجسم، وتعرف هذه المشكلة الصحية باسم اعتلال الكلية السكري".

 

وأكملت: "يؤدي ارتفاع سكر الدم على المدى الطويل إلى الإصابة بتلف في الأوعية الدموية الموجودة في جميع أعضاء الجسم، ويتأثر الدم الواصل إلى الأعصاب مما يؤدي إلى ضعف كفاءة الأعصاب، بمرور الوقت قد لا تشعر بأي من الأطراف في جسمك، إلى جانب عوامل أخرى تزيد من خطر مضاعفات السكري، أبرزها ارتفاع سكر الدم، والتدخين، وارتفاع الكوليسترول".


أستاذة باطنة تكشف تفاصيل الحملة المجانية لمواجهة مرض السكر

كشفت الدكتورة هالة علي جمال الدين، أستاذة الباطنة والغدد الصماء بطب قصر العيني، عن الحملة المجانية لمواجهة مرض السكر، مشيرة إلى أنني كمنسق للتوعية من مرض السكر، حيث نعمل على توعية المواطنين وتقديم خدمة مجانية لأكبر عدد من المرضى بالسكر.

 

وأضافت "جمال الدين"، خلال لقائها ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنها تريد الذهاب إلى كل القرى والنجوع بالمحافظات لتوعية المواطنين من مرض السكر، مشيرة إلى أن هناك من هو مريض بالسكر أو لديه الاستعداد للإصابة بالسكر الوراثي، خاصة وأنه من بين كل 10 على مستوى العالم مصاب بمرض السكر، وسيتم عمل اختبار لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية لاكتشاف مريض السكر من خلال التحليل عن طريق الحملة.

 

وتابعت: "سيتم قياس الضغط المركزي القادم من القلب لمريض السكر عن طريق شركة متبرعة بجهاز دقيق يكشف مريض السكر وكل مضاعفاته والمصابين بتصلب الشرايين للوقاية من الإصابة بجلطات المخ؛ بالإضافة إلى قياس مرضى السمنة من حيث كتلة الجسم والدهون وكمية المياة والعضلات وزيادة الدهون المضرة والصالحة بالجسم".


أستاذة باطنة: 90% من مرضى السكر يعانون من السمنة

قالت الدكتورة هالة علي جمال الدين، أستاذة الباطنة والغدد الصماء بطب قصر العيني، إن مرض السكر هو من بين الأمراض المزمنة والأكثر شيوعًا التي تُشكل عبئا ثقيلًا على المريض وعائلته، كذلك على الصحة العامة للأفراد، مشيرة إلى أن مرض السكر متعدد الأجهزة ومضاعفاته تشمل الإضرار بالقلب، والعيون، والكليتين، والأوعية الدموية وغيرها.

وأضافت "جمال الدين"، خلال لقائها ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مرض السكر النوع الأول الذي يصيب الأطفال يمثل من 5% إلى 10% فقط، بينما هناك النوع الثاني من مرض السكر والذي يمثل أكثرمن 90% من المواطنين والغالبية العظمى بسبب السمنة ومراحلها ومضاعفاتها.

وتابعت: "مرض السكر يؤثر على جميع أجهزة الجسم من حيث التأثير على الشرايين وعلى رأسهم الشريان التاجي والإصابة بالجلطات في المخ والإصابة بالقدم السكري؛ إلى جانب العين والأعصاب والكلى والأطراف والعديد من الأجهزة داخل جسم الإنسان".

 

 

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