السعودية تستضيف غدا اجتماع اللجنة الوزارية لهيئة الشئون الاقتصادية لدول مجلس التعاون

تستضيف المملكة السعودية غدًا الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة الرياض، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، في مقدمتها مشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية التي تُشرف عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

كمًا يستعرض الاجتماع مخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وأهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، كما يتم للتباحث حول استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.